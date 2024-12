Emirates Nba Cup, Dallas passa ai quarti. Jokic brilla contro Golden State

Emirates Nba Cup, Dallas avanti

Nella notte sono andati in scena gli ultimi match validi per la fase a gruppi dell'Emirates Nba Cup. Dallas vince in volata 121-116 contro Memphis e strappa l'ultimo posto per i quarti a Ovest. A Phoenix non basta la netta vittoria 104-93 su San Antonio, perché la differenza punti premia i Mavs. New York batte Orlando, ma entrambe le squadre vanno ai quarti e Est, Milwaukee passa a Detroit e con la sua 7° vittoria consecutiva è testa di serie per la coppa nella Eastern Conference. Successi facili per OKC sui Jazz e per Cleveland su Washington, mentre Toronto batte Indiana. Denver vince la sfida conro Golden State grazie al solito Nikola Jokic. Nella serata in cui, oltre agli equilibri di potere nella classifica della Western Conference, c'è in palio la potenziale wild card per accedere ai quarti di finale della Emirates Nba Cup, Dallas dimostra perché è vicecampione Nba. Sotto di 15 punti a inizio del 4° quarto, i Mavs rimontano e chiudono la gara con un parziale di 39-21 nell'ultimo quarto che vale la vittoria e il passaggio del turno in coppa. P.J. Washington(18 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) segna una tripla decisiva a dare ai Mavs anche il vantaggio necessario nella differenza punti nel gruppo C, mentre Dallas pesca anche i 16 punti in uscita dalla panchina di Spencer Dinwiddie.