Nba, Lakers ko. I Celtics trovano la decima vittoria su 11 gare

ROMA - Boston non molla i Cavs, LeBron James ed Anthony Davis non evitano la nuova sconfitta dei Lakers, cadono anche Magic e Warriors. Nella notte Nba fari puntati sul TD Garden, dove i Celtics centrano la decima vittoria in 11 gare e restano sulla scia di Cleveland nella lotta per il primato a Est: 111-105 su Milwaukee nel segno di Jayson Tatum (34 punti e 10 rimbalzi) e Jaylen Brown (25 punti), con i Bucks che affondano sotto le triple (17) dei campioni in carica nonostante i 31 punti di Lillard e i 30 di Antetokounmpo nel giorno del suo 30esimo compleanno, e il debutto stagionale di Middleton (11 punti e 5 assist) dopo l'intervento alla caviglia. Terza forza della Eastern Conference resta Orlando, che però cede 102-94 contro Philadelphia: 21 punti e 9 assist di George fra i Sixers, che continuano a dare segni di ripresa (terzo successo in 4 gare) dopo un avvio di stagione da incubo. Si fa largo Atlanta, che allunga a sei partite la sua serie positiva, piegando 134-132 all'overtime i Lakers: decisiva la tripla di Trae Young (31 punti) a 7"4 dall'ultima sirena. Nei gialloviola James mette a referto 39 punti, 38 quelli di Davis ma arriva il settimo stop in nove gare.