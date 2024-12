Nba, Los Angeles interrompe la serie nera, i Kings travolgono gli Utah

NEW YORK (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers tornano al successo dopo tre ko consecutivi battendo Portland Trail Blazers per 107-98: Davis è il protagonista della serata californiana, mette a segno 30 punti e trascina i suoi al successo anche grazie al contributo di Russell che mette a referto 28 punti. Interrompe la serie nera anche

Charlotte che dopo otto sconfitte di fila torna a vincere contro gli Indiana Pacers: al Gainbridge Fieldhouse termina 113-109. Successo casalingo per i Golden State Warriors, che si impongono sui Minnesota Timberwolves per 114-106 trascinati dal solito Curry. Inaspettato ko interno per i Clippers che si arrendono per 117-106 agli Houston Rockets. Colpi esterni per i Philadephia 76ers che piegano i Chicago Bulls per 108-100, e per i Milwaukee Bucks che battono in extremis i Brooklyn Nets per 113-108, con 34 punti messi a referto dal greco Antetokounmpo. Denver passa ad Atlanta per 141-11. I Sacramento Kings travolgono gli Utah Jazz con un margine di 44 punti: finisce 141-97. Decima vittoria casalinghe su altrettante partite per gli Orlando Magic che si impongono contro i Phoenix Suns per 115-110. Affermazioni interne per Miami Heat e San Antonio Spurs rispettivamente sui Cleveland Cavaliers (122-113) e i New Orleans Pelicans (121-116). I Memphis Grizzlies, espugnano il campo dei Washington Wizards per 140-112.