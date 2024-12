Nba Cup, Milwaukee e Oklahoma City volano in semifinale

I Milwaukee Bucks e gli Oklahoma City Thunder si sono qualificati per la finale a quattro della Nba Cup, vincendo le sfide dei quarti. Milwaukee ha dominato Orlando (114-109), mentre Oklahoma City ha sconfitto Dallas (118-104). In un duello equilibrato, con un distacco che non ha mai superato gli 11 punti, Milwaukee ha sperato di fare la differenza nel terzo quarto, grazie a Giannis Antetokounmpo (37 punti, 7 rimbalzi). Ma Orlando è tornato nell'ultimo quarto, sulla scia dello strepitoso Jalen Suggs (32 punti, 9 rimbalzi), la cui missione era far dimenticare le lunghe assenze di Paolo Banchero e Franz Wagner, entrambi infortunati. In un finale di partita teso, Damian Lillard (28 punti, 9 assist) ha brillato per i Bucks, pareggiando con un tiro da 3 punti a 52" dalla sirena, prima di riuscire in una schiacciata.