Nba Cup, Atlanta e Houston in semifinale. Curry sbaglia il tiro decisivo

Gli Atlanta Hawks e gli Houston Rockets si sono qualificati per le semifinali della Nba Cup battendo New York e Golden State. Atlanta affronterà Milwaukee e Houston se la vedrà con Oklahoma City, con le due vincitrici che si sfideranno nella finale in programma martedì 17 dicembre. Tutte le partite della Nba Cup, nata lo scorso anno, contano anche per la stagione regolare, tranne la finale.