Petrucci: “Amo il basket, Nba pronta ad investire in Europa”

Le dichiarazioni di Petrucci

Petrucci prosegue il discorso: "Tutto questo, però, se si concretizza, si deve fare sotto egida della Fiba. E' innegabile che l'Eurolega abbia le migliori squadre, ma io sono per trovare un accordo con la Federazione internazionale, con la quale vogliamo lavorare serenamente. Inoltre nel board Fiba c'è il nostro segretario generale Maurizio Bertea, dunque siamo rappresentati bene in campo europeo. Vorremmo vedere lo sviluppo di questa idea che è molto interessante, sarebbe una strategia straordinaria e di esempio. Tutte le cose affascinanti sono realizzabili, ma ci vuole buona volontà e tempo".

Giovanni Petrucci

Giovanni Petrucci, 79 anni, il 21 dicembre cercherà il settimo mandato come Presidente della Federazione Italiana Basket.

Dichiara: "Mi piace il mio lavoro, amo il basket, sento simpatia e apprezzamento da parte di dirigenti e base per come sto operando. E quindi sogno di andare avanti".

Lo sfidante è l'avvocato Guido Valori: "Lo conosco, ha lavorato per me come legale sia al Coni che in Fip. Di lui non parlo. Ha annunciato la candidatura il 7 aprile: ero da poche ore in terapia intensiva dopo un grave incidente. Si lamenta che non si parla di lui, ma dell'80% di voti che mi attribuiscono i sondaggi. Beh, il dato è reale".

Della sua gestione non lo soddisfano: "I risultati della Nazionale. Ma ricordiamoci i limiti che abbiamo nel disporre dei professionisti e i costi assicurativi spropositati, specie per chi gioca in Nba. Potevo forse muovermi prima e meglio nel settore femminile dove però stiamo recuperando con investitori di alto livello".

Tornando alla Nazionale, Petrucci spiega: "Stiamo potenziando gli osservatori sui campi di provincia, il progetto Academy per coltivare i talenti funziona e quello Nba-Fip va benissimo per motivare i ragazzini. Ma tante squadre reclutano talenti del settore giovanile all'estero invece di cercarli qui: io non posso cambiare la testa degli imprenditori".

Per quanto riguarda il Coni, Petrucci afferma: "Io al Coni? Penso solo al basket e poi meglio di Malagò non c'è nessun altro. Sono presuntuoso e convinto di essere molto bravo, ma devo ammettere che Malagò è stato più bravo di me nel rapporto con gli atleti ed è un grandissimo lavoratore. Non riesco a pensare a nessuno al suo posto specie quando vedo certe modeste figure di dirigenti in circolazione".