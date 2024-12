Nba, Sabonis trascina Sacramento. Vincono Boston e Miami

WASHINGTON (STATI UNITI) - Tre le gare della regular season di Nba disputate nella notte. I New Orleans Pelicans cadono 109-111 tra le mura amiche contro i Sacramento Kings , trascinati dalla doppia doppia da 32 punti e 20 rimbalzi di Domantas Sabonis . Bene anche DeRozan (29 punti) e la coppia Fox-Murray (18 punti a testa). Inutili, per i padroni di casa, i 36 punti messi a referto da C.J. McCollum e i 21 di Murphy .

Nba, vincono Boston e Miami

Prova di forza dei campioni in carica, i Boston Celtics, che surclassano i Detroit Pistons con il punteggio di 123-99. Al TD Garden Payton Pritchard in grande spolvero con una doppia doppia da 27 punti e 10 assist, mentre fra gli ospiti brilla Ron Holland con 26 punti. Nell'altra partita giocata nella notte, vittoria casalinga dei Miami Heat sui Toronto Raptors: finisce 114-104 per la franchigia della Florida grazie ai 23 punti di Tyler Herro. I canadesi non sfruttano la serata di grazia di R.J. Barrett, autore di una tripla doppia da 13 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.