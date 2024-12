Nba, Doncic show contro Golden State. LeBron torna e trascina i Lakers

Luca Doncic trascina Dallas, che batte in trasferta 143-133 Golden State . Il talento dei Mavericks chiude la sua gara con 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Vittoria casalinga per i Lakers , che sconfiggono 116-110 i Memphis Grizzlies. Sugli scudi Anthony Davis, con (40 punti, 16 rimbalzi e due assist. Dopo aver saltato due partite per un piede dolorante, LeBron James é tornato in campo: la stella di Los Angeles ha chiuso con 18 punti.

Ok Pacers e Celtics

Vittoria per i Pacers, che battono i New Orleans Pelicans 119 a 104, per i Boston Celtics, che si impongono in trasferta contro i Washington Wizards 112 a 98 (con 28 punti, 12 rimbalzi e due assist di Jayson Tatum) e per i New York Knicks, che vincono sul campo degli Orlando Magic 100 a 91. Ko interno per i San Antonio Spurs, sconfitti dai Timberwolves 106 a 92). Successo casalingo, infine, per i Phoenix Suns sui Portland Trail Blazers: 116 a 109, con Devin Booker che mette a tabellino 28 punti, tre rimbalzi e 5 assist.