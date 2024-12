Nba Cup, trionfo Milwaukee: Antetokounmpo mvp della finale

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Giannis Antetokounmpo show. I Milwaukee Bucks, trascinati dal greco, ottengono la 12/a vittoria nelle ultime 15 partite e conquistano la Nba Cup battendo in finale Oklahoma City Thunder per 97-81. Match winner e Mvp della partita è stato Antetokounmpo, che è andato in tripla doppia con 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Non solo. Il greco ha anche effettuato 3 stoppate dimostrando di essere di un'altra categoria.