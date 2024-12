Nba, LeBron da record assoluto. Chicago affonda Boston

Nel match tra Los Angeles e Sacramento, vinto dai Lakers 113-110, LeBron James ha battuto il record di minuti giocati in Nba che apparteneva a Kareem Abdul-Jabbar, scendendo in campo per il suo 57.447/o minuto di gara nella lega e il 10' della partita. "È solo un impegno verso il mestiere, la passione e l'amore che ho per il gioco" - ha poi commentato James - "Non mi prendo molto tempo nella off-season, ma un po' di più adesso". Un altro record nella stessa stagione, dopo quello dei punti segnati di tutti i tempi in Nba, per il fenomeno dei Lakers. Grande vittoria anche per Chicago contro i campioni in carica di Boston per 117-108, in cui i Bulls sono stati strascinati da uno strepitoso LaVine che ha tirato 11 su 19 dal campo e ha realizzato sei tiri da tre, aggiungendo sei rimbalzi e quattro assist. "Siamo una buona squadra -ha poi affermato LaVine nel post - Siamo competitivi e cun gruppo resistente". Ayo Dosunmu ha contribuito con 17 punti per i Bulls mentre, sempre per Chicago, Nikola Vucevic è andato in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi. Doppia doppia, anche per Jayson Tatum, stella di Boston, con 31 punti e 10 rimbalzi. Per i Celtics anche 20 punti di Kristaps Porzingis e 19 di Jaylen Brown. Ora Boston è a 21-6 in stagione.