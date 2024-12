Nba, Fontecchio da urlo: Detroit batte i Lakers. Embiid perde la testa

WASHINGTON (STATI UNITI) - Emozioni e spettacolo nella regular season dell' Nba con ben 14 partite disputate nella notte italiana. Ed è una notte da ricordare per Simone Fontecchio , decisivo nella vittoria di Detroit in casa dei Lakers di Lebron . Nei 19 minuti in campo l'azzurro ha chiusto 13 punti con percentuali perfette : 100% da due punti (2/2), 100% da tre (2/2) e 100% anche in lunetta (3/3).

Boston e Golden State ko, follia Embiid

I 76Ers superano gli Spurs in casa (111-106) nonostante Joel Embiid che perde la testa. Follia del cestista camerunese, che riceve due falli tecnici consecutivi per le proteste esagerate contro gli arbitri, con l'intervento dei suoi compagni di squadra per trattenerlo. Serata storta per Steph Curry e Golden State perde in casa contro Indiana. Sconfitta casalinga anche per Memphis, i Thunder superano Washington e raggiungono l'ottava vittoria di fila. A sorpresa Orlando, nonostante le tante assenze, batte i campioni in carica di Boston.

Nba, tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della notte Nba: Philadelphia 76Ers-San Antonio Spurs 111-106; Orlando Magic-Boston Celtics 108-104; Cleveland Cavlaiers-Utah Jazz 124-113; Charlotte Hornets-Houston Rockets 101-114; New York Knicks-Toronto Raptors 139-125; Miami Heat-Brooklyn Nets 110-95; Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 117-104; Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 123-105; Memphis Grizzlies-L.A. Clippers 110-114; Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 91-112; Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 132-108; Golden State Warriors-Indiana Pacers 105-111; Denver Nuggets-Phoenix Suns 117-90; Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 114-117.