Bridges trascina New York: Spurs ko, dà spettacolo anche Wembanyama

NEW YORK - Mikal Bridges e i New York Knicks hanno sconfitto Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs per 117-114 in un'emozionante partita giocata al Madison Square Garden il giorno di Natale. La stella francese Wembanyama ha messo a segno 42 punti con 18 rimbalzi e quattro blocchi per gli Spurs, ma Bridges si è preso la gloria con un brillante quarto quarto da 15 punti che gli ha permesso di raggiungere il massimo stagionale di 41 punti, dando la vittoria ai Knicks. "È stato fantastico. Sentire l'entusiasmo del pubblico, dei miei compagni di squadra, dei miei allenatori, è per questo che gioco -, ha detto Bridges ai microfoni dell'ABC -. Mi danno l'energia, mi danno la fiducia per andare là fuori e giocare". Quanto a Wembanyama, gli sono mancati solo tre punti per raggiungere il record di 45 nelle partite gicoate nel giorno di Natale, stabilito da Wilt Chamberlain nella sua stagione da rookie nel 1959. Il ventenne fenomeno francese alto 2,21, ha tirato 16-31 e ha realizzato sei dei 16 tiri da tre punti che ha tentato, mentre Bridges si è preso gli applausi del pubblico di casa ma ha voluto elogiare il rivale. "Da 15 metri di distanza o da sotto il cerchio, Wembanyama è semplicemente incredibile vedere quello che sta facendo. Il merito è suo e di quanto lavoro ha fatto", ha detto Bridges.