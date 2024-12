Nba, colpo Lakers nel Christmas Day: James batte Golden State nel finale

Spettacolo ed emozioni nel Christmas Day dell' Nba . Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, la franchigia ospite si impone in volata per 115-113 con 31 punti di James e 26 di Reaves (38 di Curry tra i padroni di casa). Successo interno per i Phoenix Suns , che si impongono per 110-100 sui Denver Nuggets con 27 punti a testa di Beal e Durant (25 di Jokic per il quintetto del Colorado ). Negli altri incontri disputatisi durante le festività, affermazione esterna dei Detroit Pistons sui Los Angeles Lakers per 117-114 con 13 punti e 2 rimbalzi, in 20 minuti di impiego, dell'azzurro Simone Fontecchio .

Nba, Dallas e Doncic ko

Festa triste invece per i Boston Celtics, alla seconda sconfitta consecutiva come non era mai capitato loro in stagione (118-114 dai Sixers). In una rivincita dell'ultima finale della Western Conference, i Dallas Mavericks non solo hanno perso contro i Minnesota Timberwolves 105-99, ma hanno perso anche Luka Doncic per infortunio. Lo sloveno, dolorante ad un polpaccio, è uscito nel secondo quarto. All'inizio della giornata, Victor Wembanyama aveva brillato con gli Spurs a New York, segnando 42 punti (miglior realizzatore della partita), ma anche San Antonio è uscita sconfitta dalla sfida con i Knicks (117-114).