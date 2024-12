Nba: ancora una sconfitta per i Los Angeles Lakers

Un turno prenatalizio della Nba con delle sorprese, viste le sconfitte di LA Lakers e Boston Celtics, rispettivamente contro i Pistons di un ottimo Simone Fontecchio (13 punti in 19 minuti di presenza in campo) e gli Orlando Magic , vincitori nonostante le assenze per infortunio. Perdono anche il Golden State Warriors in casa contro gli Indiana Pacers .

La partita

Per vincere in casa contro Detroit ai Lakers non è bastata la tripla doppia n. 120 della carriera di LeBron James, che ha segnato 28 punti, preso 11 rimbalzi e servito 11 assist, ma ha fallito, il tiro da tre punti che avrebbe dato ai suoi la parità e mandato il match all'overtime. Invece è finita 114-117.

LeBron James mette al sicuro la sua 120a tripla doppia in carriera segnando 28 punti e aggiungendo anche 11 rimbalzi e 11 assist contro i Pistons, ma alla Crypto.com Arena vince Detroit 117-114.

"Non possiamo concedere 28 punti da palle perse. Hanno tirato più di noi anche per questo motivo, siamo stati noi a privarci della possibilità di vincere la partita", ha dichiarato James.

Non basta nemmeno la doppia doppia da 19 punti con 10 rimbalzi con 6 assist di Anthony Davis; così come i 17 punti di Max Christie in aggiunta ai 12 con 7 rimbalzi di Austin Reaves. Detroit è cinica e sfrutta le occasioni che la squadra di coach JJ Redick concede.

Lakers calano al settimo posto della Western Conference con un record di 16-13.