L’inquietante allerta dell’FBI all’NBA dopo il furto a casa Doncic

ROMA - Atleti nel mirino dei ladri. Luka Doncic, stella slovena dell’NBA che gioca con i Mavericks di Dallas, è stato vittima di un furto. E dietro all’ennesimo colpo ci sarebbe una banda di veri professionisti che da mesi svaligia le case da sogno degli sportivi. Tra i colpiti, solo in NBA, ci sono Portis e Conley. Ma i ladri hanno fatto visita anche tra i giocatori dell’NFL come Mahomes, Burrow e Kelce.

L’allarme dell’FBI per i colpi agli atleti

L’FBI ha classificato la banda come rapinatori organizzati e sofisticati dal punto di vista tecnologico. Usano le migliori tecnologie per entrare nelle case. E l’agenzia federale ha così diramato una sorta di memorandum per tutti gli sportivi dell’NBA e NFL che comprende gli accorgimenti necessari per evitare i furti. Consigli su sistemi di allarmi, casseforti, cani da guardia. Va detto comunque che Doncic, che ha subìto un furto di gioielli da circa 30mila euro, ha una sicurezza privata. Che però non è servita.