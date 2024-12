Nba, Indiana piega Boston, successi per Oklahoma e Minnesota

NEW YORK (Stati Uniti) - Sei le partite disputate nella notte Nba, con i campioni in carica dei Boston Celtics sconfitti dagli Indiana Pacers per 123-114. Undicesimo successo di fila per i Thunder che grazie ai 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, battono i Memphis Grizzlies per 130-106. Vincono anche i Minnesota Timberwolves che si impongono per 112-110 contro i San Antonio Spurs che si piegano nonostante la prova di Victor Wembanyama, apparso a tratti inarrestabile.