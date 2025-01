Nba, colpo Cleveland a Los Angeles: Lakers ko. Vincono Boston e Oklahoma

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sei le partite giocate nella regular season dell' Nba nell'ultima notte dell'anno e prima sconfitta da neo quarantenne per LeBron James . I Lakers hanno chiuso il 2024 con un ko, battuti 122-110 da Cleveland , leader della Eastern Conference , nel big match: mattatori della sfida Jarrett Allen (27 punti), Donovan Mitchell (26) e Evan Mobley (20). Il 'Prescelto', quattro titoli Nba vinti in carriera, di cui uno nel 2016 con Cleveland, ha chiuso la sfida con 23 punti a referto, mentre il migliore del quintetto gialloviola è stato Austin Reaves , assoluto protagonista con una doppia doppia da 35 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. 28 quelli messi a segno da Anthony Davis ma non sono bastati ai Lakers per evitare la sconfitta.

Nba, Boston travolge Toronto. Ok Spurs e Thunder

Chiudono invece bene il 2024 i San Antonio Spurs che hanno travolto 122-86 i Los Angeles Clippers, grazie ad un'altra grande prestazione di Victor Wembanyama. Il giovane campione francese si è messo in luce con 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, in meno di 26 minuti in campo. Gli Spurs hanno un record positivo di 17 vittorie contro 16 sconfitte e ora occupano il nono posto in Western Conference. Ok anche i campioni in carica di Boston che, grazie ai 23 punti dell'asso Tatum, non hanno dato scampo ai Raptors imponendosi 125-71 sulla squadra di Toronto, che incassa l'11esima sconfitta consecutiva. I Milwaukee Bucks hanno superato gli Indiana Pacers 120-112 con 30 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo. Successo interno anche degli Oklahoma City Thunder contro i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 113-105 grazie ai 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Hanno vinto anche i Memphis Grizzlies. Il 117-112 su Phoenix porta la firma di Jaren Jackson, autore di 38 punti e 11 rimbalzi. Ai Suns non sono invece bastati i 29 punti e 10 rimbalzi di Kevin Durant.