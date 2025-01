Nba, Lebron e Curry trascinatori. Vincono Celtics e Thunder

Nella notte di Nba, il 40enne e intramontabile LeBron James trascina i Lakers alla vittoria su Portland 114-106 grazie ai suoi 38 punti. Gli Oklahoma City Thunder vincono ancora e lo fanno sui Clippers 116-98 grazie ad un brillante Shai Gilgeous-Alexander da 29 punti e 8 assist. A Minneapolis, vincono in esterna i Boston Celtics sui Timberwolves 118-115 grazie alla grande prestazione di Jayson Tatum capace di mettere a referto ben 33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Brooklyn strappa il successo in extremis nella trasferta sul campo dei Milwaukee Bucks per 113-110 con un Cam Johnson autore di 26 punti.

Nba, vincono Pacers e Warriors

Serata tranquilla per i Pacers che vincono in casa degli Heat in Florida 128-115 con un Tyrese Haliburton straripante da ben 15 assist. Dilagano anche gli Warriors sui Philadelphia 76ers per 139-105, grazie anche ad un Curry da stropicciarsi gli occhi con i suoi 30 punti di cui 8 su 8 da tre.