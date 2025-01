Nba: ancora una vittoria per New York Knicks

New York va alla grande e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

New York Knicks

Nel derby texano Houston ha la meglio su Dallas, mentre i Raptors superano Brooklyn e interrompono la striscia aperta di 11 sconfitte consecutive.

La partita



La resistenza dei Jazz al Madison Square Garden dura giusto un quarto, dopo il quale i Knicks, trascinati da Mikal Bridges, autore di 27 punti con 12/17 al tiro, e dalla tripla doppia da 15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist di Josh Hart travolgono gli ospiti e portano a casa la nona vittoria consecutiva. Senza Jalen Brunson, New York mette in campo una ottima prova di squadra, all’interno della quale ci sono anche i 22 punti di OG Anunoby. Collin Sexton e Jordan Clarkson, entrambi sul mercato per Utah, approfittano dello spazio dato dal coach Will Hardy e si prendono i tiri necessari per chiudere con 25 punti a testa.

Karl-Anthony Towns (31 punti e 21 rimbalzi) e Josh Hart (15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, seconda tripla doppia consecutiva) sono i protagonisti, ma anche Mikal Bridges (27 punti) e OG Anunoby (22 punti) lasciano il segno, infliggendo il quinto stop consecutivo ai Jazz.

