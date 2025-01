Nba, Leonard torna e trascina i Clippers. Nuggets ok con Jokic

Grazie al ritorno in campo di Kahwi Leonard (autore di 12 punti in 19 minuti), che aveva saltato la prima parte di stagione per infortunio, i Los Angeles Clippers sconfiggono gli Atlanta Hawks 131-105. Nella serata in cui è stata ritirata la maglia n.1 di Derrick Rose, i Chicago Bulls sconfiggono 139-126 i New York Knicks, trascinati da un super Coby White, che ha segnato 33 punti. Senza Simone Fontecchio , i Detroit Pistons guadagnano la terza vittoria consecutiva, battendo 119-105 i Minnesota Timberwolves con i 40 punti e 9 assist di Cade Cunningham.

Jokic trascina i Nuggets

Battuta d'arresto per i Milwaukee Bucks (sconfitti dai Portland Trail Blazers per 102-105) e per i Miami Heat, (battuti dagli Utah Jazz per 100-136). Secondo successo consecutivo per i Golden State Warriors, che battoni i Memphis Grizzlies 121-113, nonostante l'assenza di Steph Curry. I Denver Nuggets superano i San Antonio Spurs 122-111 al supplementare, grazie ai 46 punti di Nikola Jokic, che mette a referto anche 10 assist e 9 rimbalzi. Vincono anche i Philadelphia 76ers (123-94 contro i Brooklyn Nets con 28 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid) e gli Indiana Pacers sui Phoenix Suns per 126-108.