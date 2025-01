Nba, Oklahoma è inarrestabile, vincono anche Houston e Cleveland

NEW WORK (Stati Uniti) - Continua la cavalcata vincente dei Thunder Oklahoma City che trovano il quindicesimo successo consecutivo contro i Boston Celtics per 105-92. Serata di grazia per Shai Gilgeous-Alexander che alla fine mette a referto 33 punti e 11 rimbalzi. La principale antagonista dei Tunders si conferma Houston che batte i Los Angeles Lakers per 119-115. Allunga la propria serie positiva anche Cleveland che raggiunge la doppia cifra centrando la decima vittoria consecutiva: i Cavaliers battono senza troppi affanni Charlotte Hornets per 115-105.