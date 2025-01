Nba, vincono Grizzlers e Bulls. Antetokounmpo e DeRozan da record

I Memphis Grizzlers piegano i Dallas Mavericks 119-104 con un Jaren Jackson Jr. Da 35 punti e 13 rimbalzi e consolidando il terzo posto a Ovest. Per i Mavs pesano troppo le assenze per infortunio di Luka Doncic e Kyrie Irving in quella che è la quinta sconfitta di fila. Rimonta storica per i Chicago Bulls che recuperano uno svantaggio di 19 punti e battono 114-110 i San Antonio Spurs decidendola solo nell’ultimo minuto di partita. Fondamentale per i Bulls l’apporto di Zach LaVine con 35 punti e 10 rimbalzi. Anche i Minesota Timberwolves ribaltano un risultato complicato in casa battendo di misura i Los Angeles Clippers 108-106 con un Anthony Edwards da 37 punti e 7 rimbalzi.