Nba, Lakers-Hornets non si gioca: gli incendi a Los Angeles fanno paura

ROMA - Gli incendi a Los Angeles sono ancora fuori controllo. E così la Nba ha rinviato la partita casalinga, in programma questa sera, dei Los Angeles Lakers contro gli Charlotte Hornets a causa degli enormi fuochi che hanno colpito una vasta area attorno alla città californiana. Per il secondo giorno consecutivo una partita programmata per essere giocata nel centro di Los Angeles viene rinviata. I Los Angeles Kings della NHL avrebbero dovuto ospitare i Calgary Flames mercoledì scorso.