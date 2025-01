Nba, Cleveland da record: Garland travolge Toronto. Fontecchio ko, vince Houston

CLEVELAND (STATI UNITI) - Prosegue senza soste l'inarrestabile marcia di Cleveland. Dopo aver interrotto la striscia dei Thunder, i Cavs battono anche Toronto (132-126), centrano il 12° successo consecutivo e rafforzano la loro leadership nella Eastern Conference, dove comandano con ben 33 vittorie in 37 partite. Protagonista della serata è Darius Garland, con la sua miglior prestazione stagionale (40 punti). Bene anche Allen (doppia doppia da 18 punti e 15 rimbalzi) e Mobley (doppia doppia 21 punti e 11 rimbalzi più 6 assist). Cade Orlando, travolta 104-89 da Minnesota (23 punti e 10 rimbalzi per Randle, 21 punti e 7 assist per Edwards, Wolves in serie positiva da tre partite), mentre Miami la spunta a fatica su Utah (97-92, 23 punti per Herro e 20 per Jaquez). Si ferma anche Detroit, fra le squadre più in forma del momento: reduci da cinque successi di fila (otto nelle ultime nove gare), i Pistons scivolano contro Golden State (107-104): Hield, autore di 19 punti, lancia i Warriors. Cunningham (32 punti, 8 assist e 6 rimbalzi) il migliore dei suoi e del match, male stavolta Simone Fontecchio che chiude con 3 punti (1/7 dal campo con 1/4 dall'arco), tre rimbalzi, due assist e due palle perse in 27 minuti di impiego.