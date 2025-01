Nba, cadono i Lakers e vincono i Clippers: tutti i risultati

I San Antonio Spurs vincono sul campo dei Los Angeles Lakers 126-102, dopo tre sconfitte di fila, nel segno di Wembanyama che ha refertato 23 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Era la prima partita in casa per i Lakers dopo i rinvii causa incendi, così come per i Clippers che hanno ottenuto una vittoria sui Miami Heat per 109-98.Grande vittoria anche per i Minnesota Timberwolves sui Washington Wizards, ultimi a Est, per 120-106 grazie ad un brillante Anthony Edwards con 41 punti, 6 rimbalzi e 7 assist.