Nba, i Lakers battono Miami in rimonta, i Knicks passano a Philadelphia

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana il campionato di basket statunitense ha regalato non poche emozioni. Sfida palpitante a Los Angeles dove i Lakers conquistano il successo in rimonta dopo un confronto aspro contro Miami. Anche a Philadelphia va in scena una sfida avvincente, con i padroni di casa che perdono all’extratime contro i Knicks: Jalen Brunson fa la differenza. Non c’è partita a Milwaukee dove i Bucks strapazzano gli Orlando Magic con un margine di ventinove punti. New Orleans si impone in extremis contro Dallas. Colpi esterni per i Grizzlies che passano a San Antonio, per i Rockets che vincono a Denver contro i Nuggets con venti punti di distacco, e per Atlanta che va a vincere a Chicago.