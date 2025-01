Nba, Tatum trascina Boston: che vittoria su Orlando! Ok Lakers e Charlotte

WASHINGTON (STATI UNITI) - Vincono e convincono i Boston Celtics. Nella notte della regular season dell'Nba (9 le gare disputate), i campioni in carica travolgono gli Orlando Magic per 121-94. Di fronte agli oltre 19mila spettatori del TD Garden, il top scorer del match è Jayson Tatum, a referto con un bottino personale di 30 punti (23 a testa per Anthony e Porzingis, 21 di Banchero per i Magic). Successo convincente anche per i Memphis Grizzlies, che espugnano il parquet dei San Antonio Spurs per 140-112 complici le prestazioni monstre di Aldama (29 punti), Bane (22) e Wells (22). Successo in volata, invece, sia per Charlotte che per i Lakers: gli Hornets passano sul campo dei Chicago Bulls per 125-123 nonostante la prova monstre di Vucevic, a segno con 40 punti (26 di Ball tra gli ospiti); i gialloviola di JJ Redick piegano invece la resistenza dei Brooklyn Nets per 102-101 con 67 punti complessivi della coppia Reaves-LeBron James.