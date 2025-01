Nba, trionfo Clippers nel derby e Oklahoma dominante a Ovest: tutti i risultati

Il derby di Los Angeles se lo aggiudicano i Clippers con un 116-102 sui Lakers grazie ad un Norman Powell da 22 punti, mentre agli avversari non basta un LeBron da ben 25 punti. Vittoria schiacciante per Oklahoma sui Brooklyn Nets per 127-101 con un Shai-Gilgeous Alexander strepitoso grazie ai suoi 27 punti e 10 assist. I Thunder con questo successo confermano il loro dominio nella Western Conference. I Denver Nuggets espugnano Orlando battendo i Magic per 113-100 grazie ad un Nikola Jokic da tripla doppia (20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist). I Milwaukee Bucks si aggrappano alla super prestazione di Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 15 rimbalzi e 6 assist e si impongono sui Philadelphia 76ers per 123-109.