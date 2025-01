Nba, Boston a valanga su Golden State. Ok Cleveland e Detroit: tutti i risultati

Nel Martin Luther King Day, i Cavaliers battono Phoenix 118-92 , confermando il primo posto in solitaria ad Est. Cleveland ringrazia i suoi cinque uomini in doppia cifra e il solito Donovan Mitchell con 33 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Ai Suns non basta un Kevin Durant da 23 punti e 7 rimbalzi. Boston distrugge Golden State con uno schiacciante 125-85 . Per gli Warriors padroni di casa si tratta della sconfitta numero 21 nelle ultime 42 partite. I Celtics, invece, possono contare su un Jayson Tatum da 22 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. I Knicks battono 119-110 gli Hawks con i 34 punti di Jalen Brunson e i 26 di Mikal Bridges. Atlanta ne porta 7 in doppia cifra, con un Trae Young da 27 punti, ma esce sconfitta dal Madison Square Garden.

Nba, vince Dallas, Clippers ko

Gli Houston Rockets perdono per 107-96 in casa nella sfida contro i Dallas Mavericks, che ringraziano un Cade Cunningham da 32 punti. Charlotte batte Dallas 110-105 con un LaMelo Ball e Miles Bridges da 23 punti ciascuno. Memphis festeggia il successo su Minnesota per 108-106 in quella che è una gara equilibrata e combattutta, anche grazie ai 24 punti di Jackson jr e i 22 di Bane. Cadono invece i Los Angeles Clippers nella sfida contro Chicago, che termina 99-112 per i Bulls, e i New Orleans Pelicans contro gli Utah Jazz per 123-119.