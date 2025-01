Nba, Oklahoma e Boston da applausi. Houston sorprende Cleveland, bene Fontecchio

WASHINGTON (STATI UNITI) - Oklahoma sempre più prima nella Western Conference. Nella notte Nba (otto le gare disputate) i Thunder proseguono il loro cammino inarrestabile piegando gli Utah Jazz con il punteggio di 123-114: decisivi i 54 punti di un super Gilgeous-Alexander. Tornano invece al successo gli Houston Rockets che battono a sorpresa Cleveland per 109-108 grazie ai 26 punti del veterano VanVleet. Inutili, per i Cavs, i 26 punti di Garland e i 19 di Mitchell. Vincono ancora i Boston Celtics che piegano i Los Angeles Clippers 117-113, dopo un supplementare, grazie ai 49 punti complessivi messi a referto dalla coppia Brown-Tatum. Serata positiva anche per Simone Fontecchio: l'azzurro segna 13 punti in 16 minuti di impiego partendo dalla panchina, contribuendo così alla vittoria dei Detroit Pistons che espugnano il parquet degli Atlanta Hawks (114-104).