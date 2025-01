Nba, Jokic trascina Denver. Ok Lakers e Clippers: tutti i risultati

Nella notte italiana di Nba , i Denver Nuggets battono i Sacramento Kings per 132-123 con un Nikola Jokic da record grazie alla sua tripla doppia cifra (35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist), la quinta di fila. Inoltre, il serbo è diventato il secondo giocatore nella storia, dopo il leggendario Welt Chamberlain, a vincere una partita mettendo a referto almeno 35 punti, 20 rimbalzi e 15 assist. Sconfitta casilnga a sorpresa per gli Oklahoma City Thunder contro i Dallas Mavericks per 115-121 , Dinwiddie migliore per gli ospiti con i suoi 28 punti a referto. Male anche i Boston Celtics che perdono in trasferta contro i Lakers 117-96 con un Davis da 24 punti. Sempre a Los Angeles, i Clippers vincono su Washington infliggendo agli Wizards un 110-93 anche grazie ad un James Harden da tripla doppia (17 punti, 13 assist e 12 rimbalzi).

Nba, bene Golden. Bulls e Heat ko

Golden State affonda i Chicago Bulls per 131-106 con 21 punti e 7 assist di Curry. Vittorie in trasferta per Portland e Toronto ai danni rispettivamente di Orlando (79-101) e Atlanta (119-122). Barnes decisivo per i Raptors con i suoi 25 punti. Milwaukee torna a vincere e lo fa in casa con Miami per 125-96 e porta la striscia positiva a 5 successi di fila. Lillard con i suoi 29 punti, 11 assist e 9 rimbalzi e Antetokounmpo con 25 punti e 12 rimbalzi protagonisti assoluti nel trionfo dei Bucks.