Nba, Cleveland torna a vincere: Detroit ko. Davis trascina i Lakers, Houston piega Boston

WASHINGTON (STATI UNITI) - Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte Nba (12 le partite disputate). Dopo tre sconfitte di fila, Cleveland ritrova il sorriso superando 110-91 Detroit con 22 punti di Garland e 21 di Mitchell mentre ai Pistons non bastano Cunningham (22 punti) e Beasley (19). Serata da dimenticare per Simone Fontecchio che va a referto 4 punti (2/6 dal campo con 0/3 da tre), 3 rimbalzi e un assist in 19 minuti di impiego. I Cavs allungano così in vetta alla Eastern Conference su Boston , beffata al TD Garden a 0"7 dalla sirena da Amen Thompson (33 punti): suo il canestro che regala a Houston il successo per 114-112 sui Celtics ( Brown il migliore con 28 punti). I Rockets , secondi a Ovest, approfittano così del pesante ko di Memphis , battuto a New York (143-106): i Knicks dilagano con Bridges (28 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e Towns (24 punti e 11 punti). Vince anche Milwaukee che si impone 125-110 su Utah : 35 punti a testa per Antetokounmpo e Lillard e 22 punti dalla panchina per Middleton .

Nba, Davis lancia i Lakers. Denver ko

In zona playoff c'è anche Miami che supera Orlando dopo due overtime: 125-119 il finale per gli Heat, trascinati dalle doppie doppie di Herro (30 punti e 12 assist) di Herro e Adebayo 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Sempre più ai margini invece Jimmy Butler, sospeso dopo per aver lasciato l'allenamento in anticipo. Cade invece Denver: nonostante la sesta tripla doppia nelle ultime sette partite di Jokic (33 punti, 14 assist e 12 rimbalzi) i Nuggets non riescono a evitare il secondo stop consecutivo (129-121 per Chicago) e vengono così agganciati al quarto posto, a Ovest, dai Lakers: show di Anthony Davis (42 punti e 23 rimbalzi) nel 112-107 dei gialloviola su Charlotte che vale la quarta vittoria di fila. Sconfitta invece per l'altra metà di Los Angeles: i Clippers si arrendono 111-109 a Phoenix (26 punti per Booker e 24 per Durant). Minnesota regola Atlanta (100-92, 23 punti per Edwards e 20 per Randle)mentre Klay Thompson segna sette triple nel solo primo quarto (chiuderà on 23 punti) e firma il 130-108 di Dallas su Washington. Vincono anche Sacramento, 110-96 su Brooklyn grazie alla settima tripla doppia stagionale di Sabonis (21 punti, 22 rimbalzi e 10 assist) e Toronto: i Raptors si impongono 113-104 su New Orleans con 21 punti e 14 rimbalzi di Poeltl e i 21+11 di Barnes.