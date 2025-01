Nba, Maxey fa volare Philadelphia. Male Milwaukee e Utah

Nella notte italiana di Nba, gli Atlanta Hawks perdono il recupero del match rinviato a causa della neve per mano degli Houston Rockets 96-100, che possono contare su un Green da 25 punti. Philadelphia infligge ai Los Angeles Lakers un pesante 118-104 e ringraziano un Maxey dall'incredibile score di 43 punti. Vittoria interna per Golden State sugli Utah Jazz per 114-103, con gli Warriors che si impongono nonostante le assenze pesanti di Curry e Green. Batosta per i Milwaukee Bucks che cadono nella trasferta sul campo di Portland per 125-112, successo Blazers che porta la firma di Avdija con 30 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA