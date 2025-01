Nba, vincono Pacers e Nets. Ai Thunder non basta un Gilgeous-Alexander da record

Nella notte italiana di Nba, gli Indiana Pacers abbattono in casa i Detroit Pistons per 133-119 con un Siakam in grande spolvero da 37 punti a referto. Simone Fontecchio sigla 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist nei 17 minuti in cui ha giocato. Ospiti che restano in zona play-off della Eastern Conference. Golden State frena Oklahoma City vincendo 116-109 con un Wiggins da 27 punti. Nonostante Gilgeous-Alexander non riesca a evitare la sconfitta con un bottino personale di 52 punti, i Thunder restano in cima alla classifica a Ovest. Successi esterni anche per Brooklyn e Toronto con i Nets che espugnano il campo dei Charlotte Hornets per 104-83, i Raptors che fanno festa per 106-82 contro Washington.