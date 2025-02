Nba, perde Dallas senza Doncic. Ok Celtics in rimonta, male i Bucks in casa

Nella notte italiana di Nba, i Dallas Mavericks sono ancora scossi per la cessione della loro stella Luka Doncic e perdono in casa contro Cleveland per 144-101, inoltre non erano ancora pronti per l'esordio Anthony Davis e Max Christie. Vittoria in rimonta per i campioni incarica, Boston batte Philadelphia 118-110 ringraziando un Jaysom Tatum da 35 punti. I Memphis Grizzlers ottengono un successo importante sul campo dei Milwaukee Bucks per 132-119 con un Jaren Jackson Jr. da ben 37 punti. successi anche per i Toronto Raptors sui Los Angeles Clippers 115-108 e per i Detroit Pistons sui Chicago Bulls 127-119.