Nba, Doncic e il messaggio per i Mavs: "Avrei passato la carriera qui"

Uno degli scambi più clamorosi dei tempi recenti in Nba, quello tra Luka Doncic e Anthony Davis, è andato in porto nelle ultime ore con Mavs e Lakers protagonisti. Lo sloveno era arrivato nel 2018 a Dallas, dopo l'ingaggio da parte di Atlanta, e ha cominciato subito a brillare diventando pian piano un talento cristallino e soprattutto un beniamino dei tifosi. Tra il giocatore e i sostenitori si era creato un bel rapporto e lui ci ha tenuto a salutarli con un commovente, e con qualche rammarico, messaggio sui propri canali social: "Avrei voluto portarvi un titolo di campione NBA. Sette anni fa, sono arrivato qui ancora adolescente per realizzare il mio sogno di giocare a basket al massimo livello. Pensavo di passare tutta la mia carriera qui. L'amore che mi avete dato e il sostegno che mi avete dato vanno oltre quello che ho potuto sognare. Un giovane sloveno che arriva per la prima volta negli Stati Uniti, mi ha fatto sentire a casa nel nord del Texas". Poi si presenta ai suoi nuovi tifosi con una promessa.