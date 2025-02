Nba, vittoria Hawks all'ultimo secondo. Spurs al tappeto

I New York Knicks batton gli Houston Rockets al Madison Square Garden per 124-118 grazie ad un Jalen Brunson da 42 punti e 10 assist, agli ospiti non basta una tripla doppia di Amen Thompson (25-11-11). Gli Oklahoma City Thunder si abbattono sui Milwaukee Bucks per 125-96 con uno Shai Gilgeous-Alexander da 34 punti. Gli Atlanta Hawks fanno esultare i propri tifosi all’ultimo respiro trionfando sui Detroit Pistons per 132-130, grande contributo per i vincitori di Trae Young con 34 punti. Vittoria di misura anche per gli Indiana Pacers sugli Utah Jazz per 112-111, Pascal Siakam aiuta i suoi mettendo a referto 22 punti. I Memphis Grizzlies schiacciano in maniera netta i San Antonio Spurs per 128-109, grande prova da 31 punti di Jaren Jackson Jr..