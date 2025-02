Nba, Celtics sempre più primi. Doncic in panchina, i Lakers vincono il derby: i risultati

Il big match della notte italiana di Nba tra Cleveland e Boston termina con la vittoria in esterna dei Celtics sui Cavs per 112-105 con un Jayson Tatum da 22 punti. I campioni in carica allungano così a 4 la loro striscia di vittorie di fila e restano primi nella Eastern Conference. Nel derby di Los Angeles trionfano i Lakers che, con un Luka Doncic rimasto in panchina, infliggono ai Clippers un 122-97 anche grazie ad un LeBron James da 26 punti. Vittoria di un soffio in una gara combattuta per i Brooklyn Nets ai danni degli Houston Rockets per 99-97. Anche i Knicks sorridono battendo i Toronto Raptors in Canada per 121-115 con grandi prove sia di Brunson che di Towns.