Nba, vittoria per Atlanta. Gilgeous-Alexander strepitoso per i Thunder

Nella notte italiana di Nba, i Milwaukee Bucks battono gli Charlotte Hornets 112-102 con 29 punti e 12 assist di Lillard. Detroit incappa in una sconfitta in casa all'ultimo respiro per mano di Cleveland per 115-118, per i Cavs 30 punti di Mobley e quello decisico è di Garland. Vittoria di un soffio anche per gli Atlanta Hawks sui San Antonio Spurs con un punteggio di 125-126. Washington si impone 119-102 su Brooklyn in esterna. Miami batte Philadelphia 108-101 trascinata da uno Herro da 30 punti. Orlando affonda Sacramento in trasferta per 130-111 con 31 punti di Franz Wagner e 23 di Banchero.