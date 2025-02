Nba, incredibile a Miami: Butler saluta e va da Golden State

Già aveva sconvolto lo scambio tra Lakers e Mavericks con protagonisti Anthony Edwards e Luka Doncic, ma nelle ultime ore è andato in porto anche quello tra Miami Heat e Golden State Warriors che vede Jimmy Butler trasferirsi a San Francisco. Con ben tre squadre coinvolte per motivi di trade ed economici, a fare il percorso inverso sarà Andrew Wiggins, mentre P.J. Tucker arriverà a Miami da Utah. Ai Jazz andrà invece Dennis Schroeder, in uscita da Golden State, mentre le altre contropartite dello scambio sono Kyle Anderson, verso Toronto, e Lindy Waters che andrà a Detroit insieme a Josh Richardson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA