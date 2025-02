Nba, LeBron scrive la storia e fa vincere i Lakers. Dallas stende Boston

Nella notte italiana, è leggendario LeBron James che nella vittoria dei Lakers sui Warrios (120-112) contribuisce con ben 42 punti diventando il secondo giocatore over 40, dopo Michael Jordan, a segnare 40 o più punti in un match di Nba. Per gli ospiti, buona prestazione di Stephen Curry da 37 punti e ancora panchina per Luka Doncic. Sconfitta numero 16 per Boston arrivata per mano di Dallas 127-120, Klay Thompson il più determinante per i Mavs con 25 punti. Con i Celtics ko, ora Cleveland può consolidare ancor di più il primo posto a Est. I Wolves ringraziano un Anthony Edward strepitoso da 41 punti nel successo su Houston per 127-114. Il match tra Denver e Orlando termina con un netto 112-90 in favore dei Nuggets che si godono uno strepitoso Nikola Jovic da tripla doppia (38 punti, 10 rimbalzi e 12 assist).

