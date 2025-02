Nba, Fontecchio trascina Detroit: Booker salva i Suns

Nonostante l'assenza di Cade Cunningham , i Pistons sconfiggono i Philadelphia 76ers 125-112 . Dopo essere andati avanti anche di 34 lunghezze, i padroni di casa subiscono la rimonta degli ospiti, che si riportano a -11: quando il risultato torna in bilico, arrivano due triple consecutive di Malik Beasley, capace di chiudere la sfida con 36 punti. Positiva la prova di Simone Fontecchio, che segna 10 punti e mette a referto 5 rimbalzi, due assist e una stoppata.

Vincono i Suns, trascinati da Booker

Vittoria per i Suns che si impongono su Utah grazie ai 47 punti di Devin Booker. Successi per Cleveland e OKC in vetta alle due conference, Atlanta rimonta Milwaukee priva di Antetokounmpo. Charlotte batte San Antonio con la tripla della vittoria di De'Aaron Fox arrivata dopo la sirena, Miami sparisce dal campo nell'ultimo quarto e perde a Brooklyn.