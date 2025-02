Nba, esordio ok per Doncic. Cleveland vince ancora: i risultati

Nella notte italiana di Nba, Luka Doncic fa il suo esordio in maglia Lakers nella vittoria sugli Utah Jazz per 132-113 mettendo a referto 14 punti in 24 minuti giocati. Il migliore per i gialloviola è sicuramente LeBron James con i suoi 24 punti. Ad Ovest, gli Oklahoma City Thunder vincono sui New Orleans Pelicans per 137-101, grazie ad un Shai Gilgeous-Alexander da ben 34 punti, e anche i Denver Nuggets sui Portland Trail Blazers per 146-117 con un Nikola Jokic da 40 punti. Trionfo per i Golden State Warriors nella vittoria in trasferta sui Milwaukee Bucks per 125-111, strepitoso Steph Curry da 38 punti.