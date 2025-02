Nba, Anthony trascina i Knicks. I Suns perdono ma Durant entra nella storia 

Nella notte italiana di Nba si contano quattro vittorie in trasferta su quattro match disputati. I New York Knicks conquistano la vittoria in esterna sul campo degli Indiana Pacers per 128-115 grazie ad un Karl-Anthony Towns da 40 punti e 12 rimbalzi. I Memphis Grizzlies, trascinati dai 26 punti di Ja Morant, superano i Phoenix Suns nel loro tempio per 119-112. Strepitoso per i Suns Kevin Durant che conquista il titolo di miglior marcatore della partita con 34 punti e diventa l'ottavo giocatore della storia ad arrivare a 30.000 punti segnati in carriera.