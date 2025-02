Nba, Lakers ko con Utah Jazz, Thunder, Nuggets e Celtics allungano la serie

NEW YORK (Stati Uniti) - Il campionato di basket Nba vive serate esaltanti. L’arrivo di Luka Doncic non risolve i problemi dei Los Angeles Lakers che crollano contro gli Utah Jazz per 131-119: per i padroni di casa, sei giocatori in doppia cifra: doppia doppia per Keyonte George con 20 punti e 10 assist ai quali vanno aggiunti anche 7 rimbalzi. Netta vittoria dei Boston Celtics che sconfiggono San Antonio Spurs con il punteggio di 116-103. Continua anche la serie positiva degli Oklahoma City Thunder che liquidano i Miami Heat senza troppi affanni in una sfida mai in bilico: il risultato finale è di 115-101. I Nuggets travolgono Portland con un Nikola Jokic sugli scudi: tripla doppia per il cestista serbo che mette a referto 25 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.