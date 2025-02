NBA: parte la nuova formula All Star Game con la qualificazione del Team C

Quest’anno, il Team C ha fatto notizia qualificandosi per il tanto atteso All-Star Game di domenica.

La nuova formula

Il fine settimana dell’All Star Game Nba 2025 si è aperto con il Rising Stars Challenge, che ha visto il successo del Team guidato da Chris Mullin, ex leggenda dei Golden State Warriors.

Durante la prima serata di competizioni, si sono svolte una serie di sfide che hanno visto in campo non solo i rookie, ma anche ex stelle della NBA, come Baron Davis e Matt Barnes.

Nella rinnovata formula del quadrangolare tra tre formazioni di rookie e sophomore e una squadra di G-League, alla fine è emerso il talento di Stephon Castle, che ha trascinato al successo la sua squadra, ottenendo così anche un posto nella sfida delle stelle in programma domenica sera.

Quest'anno il formato è inedito e non prevede una sola partita ma tre, giocate da quattro squadre composte in maniera diversa dal solito.

Lo stesso commissioner dell’NBA, Adam Silver qualche giorno fa ha dichiarato: "Penso che tutti riconoscano che i tifosi vogliono essere intrattenuti dal basket che vedono in campo. Sono fiducioso che quest’anno otterremo qualcosa di davvero divertente ed emozionante da guardare per gli appassionati".

I cambiamenti sono un tentativo di riportare interesse e credibilità a una partita considerata sempre meno entusiasmante da vedere.

