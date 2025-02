Nba, colpaccio Charlotte: piegati i Lakers di Doncic e James

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Colpaccio Charlotte nella notte Nba. Originariamente in calendario lo scorso 9 gennaio e rimandato a causa degli incendi che, all'inizio dell'anno, hanno colpito l'area metropolitana di Los Angeles, gli Hornets vincono il match di recupero in programma alla Crypto.com Arena battendo i padroni di casa dei Lakers con il punteggio di 100-97. A lungo in svantaggio tra la fine del 3° quarto e l'inizio del 4° quarto, gli ospiti la spuntano nel finale grazie a un parziale di 17-1 che ribalta l'inerzia della partita e sopravvivono all'ennesimo show di LeBron James (26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist) che però fallisce due decisive triple poco prima della sirena. Prestazione in chiaroscuro per Luka Doncic, alla sua terza presenza in gialloviola: l'ex Dallas sfiora la tripla doppia (14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) ma tira male dal campo. I grandi protagonisti della serata sono però LaMelo Ball, autore di 27 punti e di alcune giocate spettacolari, e Miles Bridges, top scorer della partita con 29 punti a referto.