Nba, LeBron porta in alto i Lakers. Orlando vince e ringrazia Banchero

Successo dei Lakers in quel di Portland , i gialloviola si impongono 110-102 tornando a vincere dopo due sconfitte trascinati dal leggendario quarantenne LeBron James che mette a referto 40 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, ma anche grazie ai 32 punti di Austin Reaves. Deni Avdija dei Blazers bene, ma non basta, con i suoi 28 punti. Vittoria anche per i campioni in carica d ei Celtics a Philadelphia per 124-104 . Boston ringrazia un Jayson Tatum da 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Trionfo Spurs , che nonostante l'infortunio di Wembanyama, si impongono per 120-109 sui Suns . Decisivo per San Antonio, De'Aaron Fox fantastico grazie ai suoi 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Nba, Pacers ok. Banchero trascina Orlando

Vittoria per i Pacers 127-113 sui Grizzlies con 22 punti e 9 assist per Haliburton. Banchero trascina Orlando nel successo per 114-108 su Atlanta, la stella dei Magic è decisiva con i suoi 36 punti e 10 rimbalzi. Bene i Cavaliers che si impongono per 110-97 sui Nets, anche grazie ad un Allen da 16 punti e 20 rimbalzi. I Knicks la spuntano 113-111 all'overtime sui Bulls con un Towns strepitoso grazie ai suoi 32 punti e 18 rimbalzi. I Clippers sono costretti ad arrendersi al cospetto di Milwaukee e ad incassare una sconfitta pesante. Lopez il migliore per i Bucks con 22 punti e 7 rimbalzi. Stato di grazia per Jokic che contribuisce in grande misura al successo dei Nuggtes per 129-115 sugli Hornets con i suoi 29 punti, 17 rimbalzi e 9 assist.