NEW YORK (Usa) - Il campionato di basket americano Nba continua a regalare emozioni. I Boston Celtics vincono agevolmente contro i Knicks sfruttando un inizio da fuochi d’artificio: all’intervallo i padroni di casa hanno un margine di vantaggio di ventuno punti che capitalizzano fino al suono della sirena: Jayson Tatum è l’MVP della partita con 25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. I Golden State Warriors travolgono Dallas sfruttando un avvio molto intenso: alla fine i padroni di casa chiudono sul 126-102 con ventiquattro punti di margine: Steph Curry si prende la scena con 30 punti e 7 assist. Continua la cavalcata di Cleveland che ha la meglio sui Memphis Grizzlies dopo una sfida tiratissima che si risolve soltanto nell’ultima frazione di gioco: i Cavaliers si impongono con un vantaggio di sei punti (129-123) infilando la settima vittoria consecutiva. Continua la serie positiva di Detroit che porta a sei la striscia di successi consecutivi: la vittoria in trasferta ad Atlanta esalta i Pistons che si impongono per 148-143.