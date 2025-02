Nba, Minnesota batte Oklahoma City. Ancora ko Philadelphia

ROMA - I Minnesota T'Wolves piazzano il colpaccio in trasferta a Oklahoma City, vincendo 128-131 dopo un tempo supplementare e nonostante un'altra grande prestazione da parte di Shai Gilgeous-Alexander. Philadelphia, invece, crolla 110-142 clamorosamente in casa contro Chicago andando sotto anche di 50 punti. Arriva così l’ottava sconfitta di fila . I Bulls si godono un Josh Giddey da 26 punti, 16 rimbalzi e 6 assist e la buona prestazione anche da parte di Kevin Huerter, che chiude a quota 23 tirando 7/11 da tre. Kelly Oubre Jr. e Paul George, autori di 19 punti a testa, sono gli unici tra le fila di Philadelphia a dare l’idea di voler provare a giocarsela.

Nba, i Pistons continuano a vincere

Vittoria importante per Atlanta, che batte Miami e segna un punto importante nella corsa verso il play-in a Est. Non si fermano i Pistons, che trascinati dal solito Cade Cunningham hanno la meglio sui Clippers e ottengono la loro 7^ vittoria consecutiva. 9^ vittoria nelle ultime 10 partite invece per Denver, che passa a Indiana con un Nikola Jokic che segna l'ennesimo record personale.